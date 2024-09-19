Тут проживала 221 людина похилого віку. Зараз проводиться евакуація. Про це Суспільному повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
"Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили. Загиблих немає".
Джерело:Суспільне
Росіяни атакували геріатричний пансіонат у Сумах. Туди поцілили снарядом.
Тут проживала 221 людина похилого віку. Зараз проводиться евакуація. Про це Суспільному повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
"Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили. Загиблих немає".