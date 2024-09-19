Здесь проживал 221 человек пожилого возраста. Сейчас проводится эвакуация. Об этом Суспильному сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии их госпитализировали. Погибших нет".
Источник:Суспильное
Россияне атаковали гериатрический пансионат в Сумах. Туда попали снарядом.
Здесь проживал 221 человек пожилого возраста. Сейчас проводится эвакуация. Об этом Суспильному сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии их госпитализировали. Погибших нет".