Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.
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Российские военные нанесли удар по Ахтырке
Оккупанты обстреляли Ахтырку 13 сентября около 04:45. Враг применил запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросив, предварительно, КАБ на гражданскую инфраструктуру.
В результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом, а также три транспортных средства, хозяйственные постройки и помещения местного предприятия.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Из-за стресса умерли 2 женщины
Суспильное пишет, что после атаки умерли две женщины. Они не получили ранений – причиной их смерти стал стресс.
Они находились в Ахтырском доме-интернате для престарелых и лиц с инвалидностью.
В нашем заведении на втором этаже в актовом зале посыпались окна. Там находились женщины, две от стресса умерли. Будем их хоронить,
– сказал директор заведения Виктор Токарев.
Последствия удара по Ахтырке: фото Харьковская облпрокуратура