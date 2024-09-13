Так, в результате российского обстрела повреждены жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия. Предварительно, люди не пострадали.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия атаки на Ахтырку 13 сентября

Россияне в очередной раз совершили преступление против мирного населения Сумской области. Утром 13 сентября агрессор нанес авиационный удар по Ахтырке, применив КАБ. Зафиксирован один взрыв.

Предварительно, люди не пострадали. В результате обстрела поврежден многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия,

– сообщили в ОВА.

Добавили, что на месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Также в ОВА призывают соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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