Сейчас в городе критическая ситуация с электроэнергией, воду будут подавать почасово. Кроме того, по меньшей мере 14 человек пострадали в результате российской террористической атаки.

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Ужасные последствия атаки в Конотопе

Ночью 12 сентября Россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Конотопа. Враг цинично бил по домам, магазинам и учебным заведениям.

Сейчас в городе – страшные и масштабные разрушения. В общем, в результате атаки "Шахедами" повреждены:

7 многоквартирных домов,

1 жилой дом,

больница,

учебное заведение,

автомобили,

гаражи,

магазин.

Сейчас на месте работают все службы. Правоохранители фиксируют последствия российской террористической атаки и уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.

Последствия атаки на Конотоп – больше в галерее

Кроме того, в результате удара "Шахедами" уничтожено трамвайные пути. Сейчас движение трамваев временно ограничено.

Всего в результате атаки пострадали 14 человек. По меньшей мере один раненый – в реанимации.