Нині у місті критична ситуація з електроенергією, воду будуть подавати погодинно. Окрім того, щонайменше 14 осіб постраждали внаслідок російської терористичної атаки.
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Жахливі наслідки атаки у Конотопі
Уночі 12 вересня Росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Конотопа. Ворог цинічно бив по будинках, магазинах і навчальних закладах.
Нині у місті – страшні й масштабні руйнування. Загалом, унаслідок атаки "Шахедами" пошкоджено:
- 7 багатоквартирних будинків,
- 1 житловий будинок,
- лікарню,
- навчальний заклад,
- автомобілі,
- гаражі,
- магазин.
Наразі на місці працюють усі служби. Правоохоронці фіксують наслідки російської терористичної атаки та вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.
Наслідки атаки на Конотоп – більше у галереї
Окрім того, внаслідок удару "Шахедами" знищено трамвайну колію. Наразі рух трамваїв тимчасово обмежено.
Загалом внаслідок атаки постраждало 14 осіб. Щонайменше один поранений – у реанімації.