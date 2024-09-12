Нині у місті критична ситуація з електроенергією, воду будуть подавати погодинно. Окрім того, щонайменше 14 осіб постраждали внаслідок російської терористичної атаки.

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Жахливі наслідки атаки у Конотопі

Уночі 12 вересня Росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Конотопа. Ворог цинічно бив по будинках, магазинах і навчальних закладах.

Нині у місті – страшні й масштабні руйнування. Загалом, унаслідок атаки "Шахедами" пошкоджено:

  • 7 багатоквартирних будинків,
  • 1 житловий будинок,
  • лікарню,
  • навчальний заклад,
  • автомобілі,
  • гаражі,
  • магазин.

Наразі на місці працюють усі служби. Правоохоронці фіксують наслідки російської терористичної атаки та вже розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.

Наслідки атаки на Конотоп – більше у галереї

Окрім того, внаслідок удару "Шахедами" знищено трамвайну колію. Наразі рух трамваїв тимчасово обмежено.

Загалом внаслідок атаки постраждало 14 осіб. Щонайменше один поранений – у реанімації.