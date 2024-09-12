Росія вночі проти 12 вересня атакувала Конотоп. Відомо. що там є поранені внаслідок обстрілу.

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Люди отримують допомогу

Ворог здійснив масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади.

Зокрема, росіяни скерували БпЛА типу “Шахед” на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

Попередньо, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, на місці працюють усі необхідні служби. Проводять ліквідацію наслідків ворожого удару.

У Сумській ОВА вкотре закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатись в укриття або хоча б користуватись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.