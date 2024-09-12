Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – ідеться у повідомленні.

У КМВА закликали мешканців столиці перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Атака дронів

В ніч на 12 вересня у Києві та майже по всій території України оголосили повітряну тривогу через запуск росіянами ударних безпілотників.

Оперативно про повітряні тривоги та наслідки ворожих атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Відомо про влучання у Конотопі Сумської області. Ворог поцілив по житловій будівлі. Уже відомо про двох постраждалих, один із них – у критичному стані. Також ППО працювала у Полтавській області.