У разі загрози закликаємо негайно прямувати в укриття. Де зараз лунає тривога, передає 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні
22:08, 11 вересня
Де зараз тривога
21:53, 11 вересня
Фіксується активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
21:45, 11 вересня
Повітряні сили повідомляють, що група "Шахедів" рухається на межі Харківської та Сумської областей. Курс на Полтавщину.