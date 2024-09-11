У разі загрози закликаємо негайно прямувати в укриття. Де зараз лунає тривога, передає 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні

22:08, 11 вересня

Де зараз тривога

21:53, 11 вересня

Фіксується активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

21:45, 11 вересня

Повітряні сили повідомляють, що група "Шахедів" рухається на межі Харківської та Сумської областей. Курс на Полтавщину.