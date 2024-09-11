В случае угрозы призываем немедленно направляться в укрытие. Где сейчас звучит тревога, передает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине

22:08, 11 сентября

Где сейчас тревога

21:53, 11 сентября

Фиксируется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

21:45, 11 сентября

Воздушные силы сообщают, что группа "Шахедов" движется на границе Харьковской и Сумской областей. Курс на Полтавщину.