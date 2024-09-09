Український офіцер розповів, шо перевага Росії у повітрі є однією з найбільших переваг ворога. Безпілотники дальнього радіуса дії, винищувачі чи балістичні та крилаті ракети "ламають шию" нашій армії.

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Боротьба України з російськими дронами

Звичайні дії, такі як знищення російських аеродромів чи збиття російських літаків, в Україні заборонені. Тому уряд у Києві вважає себе штучно послабленим Заходом,

– пише Bild.

Саме тому українські розробники та союзники працюють над інноваційними розв'язанням цієї проблеми. Йдеться про безпілотники-"антидрони", які мають зупинити російську зброю до того, як та досягне цілі.

У Bild пояснили три етапи розвитку цієї зброї проти безпілотників:

Квадрокоптери-камікадзе;

Безпілотники-камікадзе літакового типу;

Дрoни проти баражуючих боєприпасів типу Shahed.

Перший етап в Україні вже активно реалізується. Малі безпілотники перепрограмовані так, що їх можна використовувати не для розвідки чи атаки наземних цілей, а для повітряного бою.

"Щотижня невеликі українські безпілотники таранять близько 50 російських безпілотників-розвідників і навіть збивають більші безпілотники-камікадзе росіян", – розповіли у виданні.

Проте проблема з невеликими квадрокоптерами полягає в тому, що вони можуть пролетіти лише невелику відстань, тому російські літаки-розвідники можуть втекти від них.

Тому на другому етапі в Україні розробляють так звані "перехоплювачі", тобто безпілотники з нерухомими крилами, які можуть слідувати ціллю на відстані до 60 кілометрів на висоті до чотирьох кілометрів.

На третьому етапі очікується створення "вбивць безпілотників", які зможуть перехоплювати та знищувати "Шахеди".Щоб вони були ефективними, вони повинні мати швидкість не менше 200 кілометрів за годину і великий радіус дії (принаймні 200, а краще 500 кілометрів). Україна сподівається увійти в третю фазу своєї програми боротьби з безпілотниками не пізніше 2025 року.