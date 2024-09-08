Генеральний штаб ЗСУ зміг сформувати резервний загін, зокрема, за рахунок залучення сил Національної гвардії. За словами аналітиків Forbes, приплив військ Національної гвардії призвів до часткового звільнення Нью-Йорка цими вихідними.

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Українські війська звільняють території на сході країни

Водночас на деяких ділянках росіяни все ще просуваються. Цими вихідними вони захопили частину Гродівки, що за 13 кілометрів на схід від Покровська.

Але розрізнені українські контратаки ускладнюють російське планування – і пропонують українцям проблиск надії на сході на дев'ятому місяці довгого, важкого для них року,

– йдеться у матеріалі.

Аналітики також зазначають, що минулого року Національна гвардія розширила та посилила кілька своїх бригад, об'єднавши їх у так звану "наступальну гвардію", до якої увійшли 12-та бригада "Азов", а також бригада "Кара-Даг".

Наплив військ національної гвардії призвів до часткового звільнення Нью-Йорка цими вихідними. Підкріплена "азовцями" 53-я механізована бригада армії змогла піти в атаку на танках Т-72 і Т-64 і бойових машинах БМП,

– розповіли автори.

До слова, у суботу, 7 вересня, стало відомо, що українські військові встановили синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі селища Нью-Йорк Донецької області. Таким чином ЗСУ спростували чергову брехню окупантів про захоплення населеного пункту.