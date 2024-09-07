Таким чином наші військові спростували брехню окупантів про захоплення Нью-Йорка у Донецькій області. Ситуацію з наступом окупантів там наразі вдалося стабілізувати.

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Що відомо про підняття прапора у центрі Нью-Йорка

Аналітики проєкту DeepState розповіли, що синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка підняли бійці 2 механізованого батальйону 53 окремої механізованої бригади.

Збройні сили України успішно стабілізували ситуацію, тому контроль противника над центром Нью-Йорка залишається відносним.

Український прапор замайорів у центрі Нью-Йорка на Донеччині / Відео з телеграм-каналу DeepState

Експерти зазначили, що таким чином всі попередні заяви росіян про повну окупацію Нью-Йорка "можна поки множити на нуль".

Цікаво, що у DeepState 5 вересня проаналізували, що Сили оборони відновили свої позиції у Нью-Йорку в Донецькій області. Це сталося завдяки вдалим діям зі сторони населеного пункту Неліпівка, що північніше від селища.

До слова, у Генеральному штабі ЗСУ 7 вересня розповідали, що на Торецькому напрямку ворожі війська атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка. Однак усі штурми успішно відбили наші захисники.