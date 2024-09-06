Росіяни зараз мають серйозні проблеми з просуванням. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що окупантам не вистачає ресурсу.

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Чи покращилась ситуація на Торецькому напрямку

Ворог не має сил, щоб захопити Нью-Йорк, контролювати його та продовжувати просування на північ до самого Торецька. У цьому населеному пункті окупанти вже перейшли за залізничну колію в районі териконів.

У них був прорив по центральній вулиці до самого міста. Як наслідок, у Торецьку зав'язались міські бої, але саме вони й загальмували процес просування. Коли росіяни почали операцію в Торецькій агломерації, то були до цього повноцінно не готові.

Бої біля Торецька: дивіться на карті

"Вони скористалися тим, що було проведено ротацію одразу двох бригад Сил оборони України. На жаль, їм вдалося ефективно використати цю ситуацію. Росіяни прорвалися до самої агломерації через наші рубежі й поступово почали просуватися", – розповів Олександр Коваленко.

Але саме через те, що вони поспішали, бо в них раптово з'явилися такі умови, – окупанти не змогли повністю підготували необхідну кількість сил та засобів, підрозділів для проведення серйозної наступальної операції. Адже мовиться про місцевість з великою кількістю природних та штучних перепон: каналів, териконів, шахт, промислових об'єктів.

По Нью-Йорку ми бачимо, що вони починають гальмувати, інколи навіть втрачають позиції, які вдалось захопити. Все це завдяки титанічним зусиллям наших військових, але також це демонструє, що російський ресурс не є нескінченним, ворог виснажується,

– підсумував Олександр Коваленко.