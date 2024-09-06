Цьому сприяла Курська операція, яку успішно проводять ЗСУ. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Читайте також Доводимо, що Росія може програти, – Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку та Курщині

"На мою думку, росіяни вже зупинені. Саме у ці доби є серйозний результат у Курської області, який полягає у тому, що на Покровському напрямку дуже сильно знизився тиск противника. Бо коли почалася Курська операція, то так званий бойовий армійський резерв по всій лінії боєзіткнення був зібраний та перенаправлений на Курщину. Ми їх винищуємо випереджальними темпами", – пояснив він.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити просування російських загарбників на Покровському напрямку. Він наголосив, що за останні кілька днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр.

Через те, що росіянам потрібно десь брати особовий склад, то величезних штурмів, які були у кінці серпня, на Покровському напрямку вже не фіксують. Тому у військовій частині вдалося втілити задум відвернути сили та засоби ворога.

Вкрай важливо протриматися до кінця жовтня – початку листопада, коли знову розкисне і наш степ, і їхній лісостеп, і все перейде у так звану вогневу рівновагу. Ми вже втретє у неї будемо заходити,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Далекобійні ракети для України

Петро Черник зазначив, що вже почався процес обговорення надання Україні далекобійних ракет повітряного базування AGM-158 JASSM. У штатній комплектації вони мають дальність 370 кілометрів, а найкращі можуть сягати до 910 кілометрів. Кілька винищувачів F-16, які беруть на борт до двох ракет, можуть перетворити на попіл аеродром "Енгельс".

Далекобійні ракети можуть розв'язувати питання вузлових залізничних станцій. 90% того, що рухається у зону тимчасово окупованих територій України, а тепер вже і до Курської області, перевозять залізницею. Це все треба знищувати.

Також величезна мережа аеродромів. Не тільки тих, де стартують та зберігаються дошкульні для нас Су-34 з керованими авіабомбами, а й класична штатна армійська авіація. Це і МіГ-24, і МіГ-28, і Ка-52, і наймасовіші Мі-8. У цьому радіусі ракети дають відповідь на це питання,

– підкреслив військовий експерт.