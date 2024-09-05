Про це заявив Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні в четвер, 5 вересня. Він додав, що заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

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Що зараз відбувається на фронті

За словами глави держави, особливу увагу приділили Покровському напрямку на Донеччині.

Ми додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також – операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість та рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ.

Не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди,

– підсумував Володимир Зеленський.

Він також подякував всім, хто допомагає, б'ється та працює заради України.

До слова, раніше стало відомо, що українські військові проводять контрудари та знищують ворога на Покровському напрямку, де вдалося стабілізувати фронт.