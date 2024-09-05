Тоді чимало людей казали, що буцімто Покровськ здали. Однак, як бачимо, становище контрольоване. Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, що відбувається на Покровському напрямку.

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Про втрати ворога

"Фронт дійсно стабілізувався. І це я казав, коли було дуже гаряче й ніхто в це не вірив. Багато хто кричав, мовляв, "все, Покровськ здали, нічого й нікого немає". Бачачи це все з середини й беручи у цьому участь, скажу, що у нас немає іншого вибору, як стояти на захисті своєї країни", – зауважив Сергій Цехоцький.

Силам оборони вдалося призупинити ворога, який переважає в особовому складі й техніці, яку окупанти намагалися залучати до штурмових дій. Проте українські воїни їх спинили й навели паніку.

Лише за 4 вересня підрозділи 59 ОМПБр ліквідували 101 противника, а в ніч на 5 вересня – ще 40. Наші оборонці використовують багато FPV-дронів та безпілотників типу Крило. Вони знищують все, куди можуть дотягнутися.

Наразі росіяни активізувалися на Курахівському напрямку. Однак у місцях, де ворог починає більше й швидше ворушитися, українські захисники мають набагато серйозніші цифри знищення окупантів.

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У Генштабі повідомили, що на Покровському напрямку воїни відбили 52 штурми й атаки, загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті