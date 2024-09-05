Ця ділянка розташована трохи південніше від Покровська та Селидового. Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький сказав 24 Каналу, чи зберігається загроза замикання флангів та ймовірного оперативного оточення у цьому районі.

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Ситуація під контролем

Загроза оточення раніше, можливо, була, але зараз її немає. Командування Збройних Сил оперативно відреагувало на загрози, які могли бути. Завдяки вдалому управлінню військами оточення не відбулося.

Бої постійно продовжуються. Зараз ми виловлюємо, видавлюємо й знищуємо російську піхоту,

– мовив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Командування уважно слідкує за ситуацією. Цілодобово йде робота й проводиться багато заходів, щоб не дати можливості ворогу застати Сили оборони зненацька.

Де наступають росіяни на Покровському напрямку / дивіться на карті

Останніми днями росіяни зменшили артилерійські удари, адже не знали, де перебувають їхні передові загони, які йшли на штурми. У деяких місцях російські загарбники під'їжджали до лінії бойового зіткнення просто на автобусах.

"Якщо раніше були малі піхотні групи максимум до 10 людей, то тепер вони збільшилися до 15 – 20 й більше", – додав Цехоцький.

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До слова, за даними аналітика Ендрю Перпетуа, Росія зазнала рекордних втрат у техніці під час боїв за Покровськ, втративши 180 одиниць за 24 години. У Forbes кажуть, що ці втрати включають знищену, пошкоджену та покинуту техніку та є найбільшими втратами за всю повномасштабну війну.