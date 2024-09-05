Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Курська операція змінила ситуацію на полі бою. Путін вже готовий і на перемовини, хоч і не прийнятні Україні, і вже здійснив обмін полоненими. На Покровському ж напрямку росіяни змінюють тактику, яка потребує великої кількості сил, чого країна-агресорка немає.

Дивіться також "Управляють інопланетяни": Путін наговорив маячні про владу України, мобілізацію та переговори

Як російський диктатор змушений коригувати свої позиції

Керівник Центру пояснив, що Росія зупиниться лише там, де її зупинять Сили оборони України. Тому російські плани щодо позбавлення нашої країни державності та знищення українців нікуди не зникли.

Питання в тому, що Путін змушений коригувати свої позиції, виходячи із того, як складаються обставини. Метою Кремля могло бути захоплення повністю Донецької та Луганської областей восени 2025 року та зосередження на окупованих територіях.

Ймовірно, що саме на цьому етапі російський диктатор розглядав сценарій того, що потрібно прийти до режиму так званого припинення вогню, нав'язати Україні несприятливі умови якогось перемир’я і наштовхнути на цю ідею партнерів нашої країни.

Однак цього не склалось. В його (Путіна – 24 Канал) задумі дуже сильно сплутала карти Курська операція. Ця операція – це намагання ЗСУ перехопити ініціативу на полі бою, вона вже приносить результат,

– наголосив Мусієнко.

Якщо порівняти заяви Путіна на початку операції на Курщині, російська позиція не включала жодних перемовин, навіть тих, які стосуються питань обміну військовополонених.

Коли ж Росія побачила, яку кількість російських строковиків українській військові взяли в полон у Курській області, росіяни змінили позицію та був проведений обмін,

– зауважив керівник Центру.

Знову ж таки, російський диктатор та політики Кремля раніше говорили, що жодних перемовин бути не може. Тепер вже Росія заявляє, що варто повернутись до умов Стамбульських домовленостей, на підставі яких перемовини можливі.

Звісно, що Стамбульські домовленості не є українською Формулою миру та те, що нас влаштовує. Однак це вже й не путінський ультиматум. А де ж подівся російський ультиматум про те, що вони хочуть отримати Запоріжжя і Херсон? Вже за нього забули,

– зазначив Мусієнко.

Тому, на його думку, Курська операція працює і змушує Росію змінювати фокус уваги, якби цього не хотів російський диктатор. Крім того, просування окупантів на Донеччині починають пробуксовувати. Росіяни це розуміють і намагаються нашкребти сили звідусіль для наступу на Донецькому напрямку.

Щодо ситуації біля Покровська, окупанти теж змінюють тактику. Вони вже не здійснюють лобові атаки, а наступають на флангах для тиску на місто з Півдня та Півночі.

Російське командування думає, що це блискуча операція. Однак вона вимагає серйозних сил, ресурсів та засобів. Росіяни вже роздумують над тим, що цей амбітний план може не вдатись,

– додав керівник Центру.