Владімір Путін зробив кілька заяв, які стосуються також і України та перебігу повномасштабної війни. Про головні з них розповідає 24 Канал.

Дивіться також Приїхав не за ярликом: чому Путіна не арештували в Монголії і чи вдарить це по репутації МКС

11:33, 5 вересня Про мобілізацію в Україні Владімір Путін висловився також і про мобілізацію в Україні. Він вважає, що скоро почнуть мобілізовувати студентів та "дійдуть до гітлер'югенду". Вочевидь, Путін перекладає власні страхи на Україну, адже саме в Росії дітям зі школи прищеплюють думку, що померти за амбіції та територіальні претензії Росії – це честь.

11:29, 5 вересня Путін про внутрішню ситуацію в Росії За його словами. ситуацію розкачати не вдалося. Ймовірно, саме тому У Росії оминають тему подій у Курській області, адже це поставить під сумнів це твердження.

11:27, 5 вересня Газ будуть купувати Російський президент переконаний, що газ все одно будуть купувати. бо "без цього неможливо".

11:25, 5 вересня Путін про переговори Владімір Путін сказав, що Росія готова вести переговори з Києвом не на основі "ефемерних вимог", а на основі документів, які були підготовлені в Стамбулі. Крім цього, він сказав, що нібито домовитись у Стамбулі з Києвом вдалося", проте, але Києву "дали команду" не йти на це. Путін ніяк не вивчить, що Україна не виконує нічиїх "команд", а є суверенною та незалежною державою.

11:22, 5 вересня Гарантії безпеки Не оминув Путін також і теми так званих гарантій безпеки для агресорки. За його словами, Росія при врегулюванні з Києвом і Заходом шукатиме такі форми та гарантії, які б працювали. Водночас усі умови, на які готова погодитись Росія, це – ультиматуми виключно в її інтересах.

11:15, 5 вересня Путін про ситуацію на Донбасі Він також прокоментував бойові дії на Донбасі. Путін цинічно заявив, що насамперед потрібно думати про людей та про те, як їх захистити. Він також назвав звільнення Донбасу першочерговою ціллю Росії. Російський президент всіляко переконує, що ситуація під контролем, а наступом на Курську область Україна ослабила сама себе. Він також заявив про успішне просування на Покровському напрямку та про захоплення "трикутника". Що це за "трикутник" він уточнювати не став. Путін також заявив про втрати України, які відмовився називати, але які "підтверджуються одразу з кількох джерел".