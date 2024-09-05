Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые касаются также и Украины и хода полномасштабной войны. О главных из них рассказывает 24 Канал.

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11:33, 5 сентября О мобилизации в Украине Владимир Путин высказался также и о мобилизации в Украине. Он считает, что скоро начнут мобилизовать студентов и "дойдут до гитлерюгенда". Очевидно, Путин перекладывает собственные страхи на Украину, ведь именно в России детям со школы прививают мысль, что умереть за амбиции и территориальные претензии России – это честь.

11:29, 5 сентября Путин о внутренней ситуации в России По его словам. ситуацию раскачать не удалось. Вероятно, именно поэтому в России обходят тему событий в Курской области, ведь это поставит под сомнение это утверждение.

11:27, 5 сентября Газ будут покупать Российский президент убежден, что газ все равно будут покупать. потому что "без этого невозможно".

11:25, 5 сентября Путин о переговорах Владимир Путин сказал, что Россия готова вести переговоры с Киевом не на основе "эфемерных требований", а на основе документов, которые были подготовлены в Стамбуле. Кроме этого, он сказал, что якобы договориться в Стамбуле с Киевом удалось", однако, но Киеву "дали команду" не идти на это. Путин никак не выучит, что Украина не выполняет ничьих "команд", а является суверенным и независимым государством.

11:22, 5 сентября Гарантии безопасности Не обошел Путин также и темы так называемых гарантий безопасности для агрессорки. По его словам, Россия при урегулировании с Киевом и Западом будет искать такие формы и гарантии, которые бы работали. В то же время все условия, на которые готова согласиться Россия, это – ультиматумы исключительно в ее интересах.

11:15, 5 сентября Путин о ситуации на Донбассе Он также прокомментировал боевые действия на Донбассе. Путин цинично заявил, что прежде всего нужно думать о людях и о том, как их защитить. Он также назвал освобождение Донбасса первоочередной целью России. Российский президент всячески убеждает, что ситуация под контролем, а наступлением на Курскую область Украина ослабила сама себя. Он также заявил об успешном продвижении на Покровском направлении и о захвате "треугольника". Что это за "треугольник" он уточнять не стал. Путин также заявил о потерях Украины, которые отказался называть, но которые "подтверждаются сразу из нескольких источников".