Так, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку точилося 6 боїв. Збройні Сили України відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Липців.

Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, російські війська атакували 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки.

На Сіверському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. Наші захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 8 боїв у районах Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворожі війська атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наші захисники відбивали 46 атак противника біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

ЗСУ відбили понад 40 атак ворога на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворожа армія 9 разів наступала у бік Водяного та Старомайорська.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, 9 разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку ситуація без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.