У Генштабі ЗСУ розповіли, що тільки протягом минулої доби на фронті відбулось 183 бойових зіткнення. Найгарячішими залишаються Покровський та Курахівський напрямки.

Дивіться також ЗСУ зупинили просування росіян на Куп'янському напрямку, – комбат 92-ї ОШБр

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку агресор продовжував активні дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

Яка ситуація на фронті: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 8 штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 8 спроб росіян прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Росія концентрувала зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провела понад половину атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового Донецької області.

Аналітики DeepState заявили, що росіяни окупували Невельське.



Росія просунулась у Невельському Покровського району: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка, де ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Водночас в DeepState кажуть, що ворог просунувся у Красногорівці. Також ввечері 7 вересня тривали бої північніше Гірника.

Просування росіян в Красногорівці на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку агресор здійснив 7 штурмів наших позицій неподалік Водяного та Вугледара Донецької області.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили 11 спроб окупантів просуватись на рубежі зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу. Так, минулої доби ворог втратив: