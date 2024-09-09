У командуванні українського війська вранці 9 вересня констатували, що ЗСУ відбивають атаки. У цьому матеріалі 24 Канал показує карту бойових дій.
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Оперативна ситуація по напрямках
Що відбувається на фронті на Харківщині: дивіться на карті від DeepState
Росіяни постійно атакують в районі Краматорська на Донеччині: дивіться на карті від DeepState
У районі Покровська не вщухають штурми противника: дивіться на карті від DeepState
Яка ситуація на лінії боєзіткнення на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState
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Додамо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями російська армія активно застосовує авіацію, здійснюючи удари з території по прикордонних населених пунктах.