У командуванні українського війська вранці 9 вересня констатували, що ЗСУ відбивають атаки. У цьому матеріалі 24 Канал показує карту бойових дій.

Дивіться також Різні війни за одним сценарієм: як Росія створила собі образ "миротворця" і чому в це повірили

Оперативна ситуація по напрямках

Що відбувається на фронті на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Росіяни постійно атакують в районі Краматорська на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

У районі Покровська не вщухають штурми противника: дивіться на карті від DeepState

Яка ситуація на лінії боєзіткнення на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Дивіться також Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

Додамо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями російська армія активно застосовує авіацію, здійснюючи удари з території по прикордонних населених пунктах.