У командуванні українського війська вранці 9 вересня констатували, що ЗСУ відбивають атаки. У цьому матеріалі 24 Канал показує карту бойових дій.

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Оперативна ситуація по напрямках

Харківський напрямок. Окупанти продовжували штурмові дії, зафіксовано п'ять бойових зіткнень в районах Вовчанська, Тихого та Стариці.

Куп'янський напрямок. Відбулося 15 боєзіткнень, українські війська відбивали штурми біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М'ясожарівки та біля Глушківки.

Що відбувається на фронті на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Українські сили відбили 12 атак біля Невського, Новосадового, Торського, Діброви та Чернещини.

Сіверський напрямок. Сили оборони України відбили 10 атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

Краматорський напрямок. Відбито 10 атак у районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

Росіяни постійно атакують в районі Краматорська на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Торецький напрямок. Ворог здійснив 24 атаки, зосередивши зусилля в районах Північного, Залізного, Нью-Йорка, Торецька, Неліпівки та Дружби.

Покровський напрямок. Захисники відбили 39 атак у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки.

У районі Покровська не вщухають штурми противника: дивіться на карті від DeepState

Курахівський напрямок. Загарбники здійснили 30 атак в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки.

Времівський напрямок. Окупанти здійснили чотири атаки у напрямку Водяного, але успіху не мали.

Оріхівський напрямок. Відбулося 2 безуспішні для окупантів бойові зіткнення біля Малої Токмачки та Роботиного.

Яка ситуація на лінії боєзіткнення на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено.

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Додамо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями російська армія активно застосовує авіацію, здійснюючи удари з території по прикордонних населених пунктах.