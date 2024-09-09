В командовании украинского войска утром 9 сентября констатировали, что ВСУ отражают атаки. В этом материале 24 Канал показывает карту боевых действий.
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Оперативная ситуация по направлениям
Что происходит на фронте на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState
Россияне постоянно атакуют в районе Краматорска в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState
В районе Покровска не утихают штурмы противника: смотрите на карте от DeepState
Какова ситуация на линии боестолкновения на Запорожье: смотрите на карте от DeepState
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Добавим, что на границе с Черниговской и Сумской областями российская армия активно применяет авиацию, осуществляя удары с территории по приграничным населенным пунктам.