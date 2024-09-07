Таким образом наши военные опровергли ложь оккупантов о захвате Нью-Йорка в Донецкой области. Ситуацию с наступлением оккупантов там пока удалось стабилизировать.

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Что известно о поднятии флага в центре Нью-Йорка

Аналитики проекта DeepState рассказали, что сине-желтый флаг на элеваторе в центре Нью-Йорка подняли бойцы 2 механизированного батальона 53 отдельной механизированной бригады.

Вооруженные силы Украины успешно стабилизировали ситуацию, поэтому контроль противника над центром Нью-Йорка остается относительным.

Украинский флаг взвился в центре Нью-Йорка в Донецкой области / Видео с телеграм-канала DeepState

Эксперты отметили, что таким образом все предыдущие заявления россиян о полной оккупации Нью-Йорка "можно пока умножать на ноль".

Интересно, что в DeepState 5 сентября проанализировали, что Силы обороны восстановили свои позиции в Нью-Йорке в Донецкой области. Это произошло благодаря удачным действиям со стороны населенного пункта Нелиповка, что севернее поселка.

К слову, в Генеральном штабе ВСУ 7 сентября рассказывали, что на Торецком направлении вражеские войска атаковали 10 раз неподалеку от Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Однако все штурмы успешно отбили наши защитники.