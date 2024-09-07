Про це 24 Каналу розповів аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос, зауваживши, що Покровськ важливий для підтримки Торецька та загалом оборони в Донецькій області.

Дивіться також Різні війни за одним сценарієм: як Росія створила собі образ "миротворця" і чому в це повірили

Що може бути далі

Як вважає Баррос, потенційна втрата Покровська не змінить стратегічну ситуацію на війні. Україна свого часу вже відступила з Бахмута та Авдіївки. І нічого суттєво не змінилося. При цьому там вдалося знищити колосальну кількість окупантів. А ПВК "Вагнера" взагалі перестало існувати як велике угруповання.

Не прогнозую, що Україна обов'язково втратить Покровськ. Але поточна російська кампанії досягне кульмінації. Це станеться або перед містом, або після того, як вони його захоплять. В найгіршому випадку, якщо його таки захоплять, то сили окупантів все одно вичерпаються. А Україна має резервні підрозділи. Питання, як Генштаб хоче їх використати,

– сказав Баррос.

На цьому напрямку воює угруповання окупантів з 41 загальновійськової армії та підрозділи донецьких бойовиків. З часу відходу Сил оборони України з Авдіївки взимку 2024 року це угруповання окупантів не мало операційних пауз. Очевидно, що воно зараз виснажене.

Улюблений спосіб Росії вести війни – змусити супротивника рити окопи та витрачати великі ресурси на села. Потім вони виграють через чисельну перевагу. Розумно не давати противнику воювати так, як він захоче. Тому я вважаю операцію ЗСУ в Курську доцільною через оперативний ефект, який вона досягає,

– зауважив Баррос.

Зверніть увагу! З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 623 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 8632 ворожих танків, 16 878 бойових броньованих машин, 17 774 артилерійських систем, 1178 РСЗВ тощо.