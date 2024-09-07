Станом на 7 вересня втрати противника сягнули вже майже 624 тисячі вояк. Актуальну статистику оприлюднив Генштаб. Зазнаають, що через інтенсивність бойових дій цифри орієнтовні.
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Втрати російської армії
- особового складу – близько 623990 (+1270) осіб,
- танків – 8632 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 16878 (+0) од,
- артилерійських систем – 17774 (+29) од,
- РСЗВ – 1178 (+0) од,
- засоби ППО – 942 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
- крилаті ракети – 2588 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
- спеціальна техніка – 3037 (+0)
Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу
Ворог втрачає техніку біля Покровська
За даними Forbes, минулими вихідними Росія зазнала найбільших і найдорожчих втрат у техніці за час повномасштабної війни. У боях за Покровськ російські військові втратили 180 одиниць техніки за 24 години.
В середньому, за приблизно 920 днів своєї широкомасштабної війни проти України, Росія втрачала лише 19 одиниць важкого озброєння на день. Тобто, рекорд росіян цими вихідними був майже в 10 разів гіршим за середній показник втрат.
Аналітики наголосиди, що наступ на Покровськ дуже дорого обходиться російським військам, і вони не зможуть підтримувати цей темп протягом тривалого часу.