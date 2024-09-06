Європейський Союз надасть змогу Парижу використати заморожені російські активи для забезпечення України військовою допомогою.

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Україна отримає озброєння за рахунок Росії

Так, ЄС виділить Франції 300 мільйонів євро із заморожених активів Росії. На ці кошти Париж закупить у французьких виробників зброю для України протягом 2024 року. Йдеться про боєприпаси, артилерію, ППО тощо.

Зверніть увагу! Ще у липні 2024 року ЄС здійснив перший переказ коштів з надходжень від російських заморожених активів через Європейський фонд миру та програму "Ukraine Facilit" як на підтримку військового потенціалу України, так і відбудови країни.

Крім того відомо, що Литва готова виділити 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця".

До слова, Україна сподівається отримати 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів без умов до кінця 2024 року. Кошти будуть спрямовані на компенсації постраждалим від війни, фінансування дефіциту бюджету та закупівлю зброї.

Нагадаємо, що, за різними оцінками, близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії було заморожено у формі цінних паперів та готівки в юрисдикціях партнерів G7.