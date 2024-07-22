Кошти підуть на ППО, снаряди та ОПК. Про це Боррель сказав на зустрічі Ради закордонних справ ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Боррель розповів, коли Україна отримає перші 1,4 мільярда євро із заморожених активів Росії

Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 мільярда (євро – 24 Канал), який, як очікується, відбудеться на початку серпня, наступного тижня,

– зазначив євродипломат.

За словами Борреля, цими коштами ЄС планує профінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для України, зокрема ППО, боєприпасів для артилерії, а також зробити закупівлі для української оборонної промисловості.

"Таким чином ми збираємося не тільки надавати військову підтримку Україні, а й ізсередини України, що, безумовно, є найбільш логічним і ефективним, що ми можемо зробити", – зауважив дипломат.