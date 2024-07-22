Средства пойдут на ПВО, снаряды и ОПК. Об этом Боррель сказал на встрече Совета иностранных дел ЕС, ппередает корреспондентка 24 Канала.

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Боррель рассказал, когда Украина получит первые 1,4 миллиарда евро из замороженных активов России

По доходам, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого перевода 1,4 миллиарда (евро – 24 Канал), который, как ожидается, состоится в начале августа, следующей недели,

– отметил евродипломат.

По словам Борреля, этими средствами ЕС планирует профинансировать приобретение приоритетного военного оборудования для Украины, в частности ПВО, боеприпасов для артиллерии, а также сделать закупки для украинской оборонной промышленности.

"Таким образом мы собираемся не только оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри Украины, что, безусловно, является наиболее логичным и эффективным, что мы можем сделать", – отметил дипломат.