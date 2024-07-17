Помощь Украине от G7

Как сообщается, эти средства будут выделены в рамках поддержки, которую члены G7 предоставят Украине, используя проценты от российских суверенных активов, замороженных в рамках санкций против России.

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Напомним, что участники G7 договорились о финансовой помощи на саммите в Италии, в июне этого года, и уже запланировали выделить 50 миллиардов долларов для поддержки Украины. Ожидается, что США и ЕС предоставят по 20 миллиардов долларов, а в свою очередь Япония, Великобритания и Канада разделят остальные 10 миллиардов долларов между собой.

Заметьте! G7 намерена начать проект уже до конца этого года.

Впрочем, маловероятно, что Франция, Германия и Италия присоединятся к программе кредитования, поскольку Европейский Союз уже имеет аналогичную инициативу поддержки.