Сколько денег принесли соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашения по безопасности принесли Украине уже 38 миллиардов долларов.

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Владимир Зеленский Президент Украины У Украины уже с 23 странами есть соответствующие договоры. В них все – от денег до оружия, от гуманитарки до восстановления, кибербезопасность, ПВО и тому подобное. Приблизительная сумма этих договоров 38 миллиардов долларов. Я считаю, что это сильный результат.

Также Зеленский подчеркнул, что со времени прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились 32 страны.

Напомним, в соглашении по безопасности есть пункты о: