Сколько валюты продал Нацбанк

Согласно данным, с 8 по 12 июля Нацбанк продал 532,36 миллиарда долларов, что на 99,3 миллиона долларов меньше, чем на прошлой неделе. В то же время в течение недели Нацбанк купил 250 тысяч долларов, что на 500 тысяч меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Всего с начала года Нацбанк продал 15,45 миллиарда долларов, тогда как купил 117,6 миллиона долларов.

НБУ отменил некоторые валютные ограничения

НБУ отменил валютные ограничения для населения, новые правила вступили в силу с 11 июля 2024 года. Поэтому, Национальный банк Украины уточнил, что лимит на покупку наличной валюты за безналичные средства в гривне составляет 100 тысяч гривен в день, что соответствует текущему лимиту на выдачу наличных. Это уточнение касается исключительно безналичных операций.

Интересно! Украинцам отныне также разрешено возвращать социальные выплаты, полученные за рубежом.