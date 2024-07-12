Какие процентные ставки в банках
По данным Национального банка, средние ставки по новым кредитам в национальной валюте для физических лиц составляли 34,1% годовых, что на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущим периодом.
Читайте также Экономические вызовы в условиях войны: что тормозит рост Украины
В то же время ставки по кредитам для предприятий снизились с 15,3% до 15,2% годовых. Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,5% до 251 миллиарда гривен, а для предприятий – на 1,6% до 791 миллиарда гривен.
Риски для банков остаются высокими из-за большой вероятности невозврата средств, поэтому ставки по кредитам для населения традиционно превышают 30%.
НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. В марте НБУ снизил ставку до 14,5%, в апреле – до 13,5%, в июне – до 13,0%.