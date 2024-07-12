Які відсоткові ставки у банках
За даними Національного банку, середні ставки за новими кредитами у національній валюті для фізичних осіб становили 34,1% річних, що на 0,5 відсоткового пункту. нижче порівняно з попереднім періодом.
Читайте також Економічні виклики в умовах війни: що гальмує зростання України
Водночас ставки за кредитами для підприємств знизилися з 15,3% до 15,2% річних. Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 251 мільярда гривень, а для підприємств – на 1,6% до 791 мільярда гривень.
Ризики для банків залишаються високими через велику ймовірність неповернення коштів, тому ставки за кредитами для населення традиційно перевищують 30%.
НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%, у квітні – до 13,5%, у червні – до 13,0%.