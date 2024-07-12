Які відсоткові ставки у банках

За даними Національного банку, середні ставки за новими кредитами у національній валюті для фізичних осіб становили 34,1% річних, що на 0,5 відсоткового пункту. нижче порівняно з попереднім періодом.

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Водночас ставки за кредитами для підприємств знизилися з 15,3% до 15,2% річних. Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 251 мільярда гривень, а для підприємств – на 1,6% до 791 мільярда гривень.

Ризики для банків залишаються високими через велику ймовірність неповернення коштів, тому ставки за кредитами для населення традиційно перевищують 30%.

Наприклад! ПриватБанк може видати нові кредити на 200-300 мільярдів гривень за наявності кредитоспроможного попиту. Станом на 1 травня 2024 року ПриватБанк видав кредитів на 102 млрд гривень, з яких 68 мільярдів гривень – фізичним особам.

НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%, у квітні – до 13,5%, у червні – до 13,0%.

Зауважте! Чергове рішення щодо ставки НБУ оголосить 25 липня. Облікова ставка впливає на вартість грошей в Україні та ставки за кредитами для населення та бізнесу.