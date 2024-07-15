Скільки грошей принесли безпекові угоди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпекові угоди принесли Україні вже 38 мільярдів доларів.

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Володимир Зеленський Президент України В України вже з 23 країнами є відповідні договори. У них все – від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів 38 мільярда доларів. Я вважаю, що це сильний результат.

Також Зеленський підкреслив, що з часу минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі до Декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналися 32 країни.

Нагадаємо, у безпековій угоді є пункти про: