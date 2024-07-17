Допомога Україні від G7

Як повідомляється, ці кошти будуть виділені в рамках підтримки, яку члени G7 нададуть Україні, використовуючи відсотки від російських суверенних активів, заморожених в рамках санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, що учасники G7 домовились про фінансову допомогу на саміті в Італії, в червні цього року, та вже запланували виділити 50 мільярдів доларів для підтримки України. Очікується, що США та ЄС нададуть по 20 мільярдів доларів, а своєю чергою Японія, Велика Британія та Канада розділять решту 10 мільярдів доларів між собою.

Зауважте! G7 має намір розпочати проєкт вже до кінця цього року.

Втім, малоймовірно, що Франція, Німеччина та Італія приєднаються до програми кредитування, оскільки Європейський Союз вже має аналогічну ініціативу підтримки.