На що спрямують кошти

За словами прем'єр-міністра України, ці кошти планується спрямувати на компенсації постраждалим від війни, фінансування дефіциту бюджету та закупівлю зброї.

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Загальний дефіцит бюджету України на 2025 рік становить 35 мільярдів доларів. Уряд вже визначив джерела для покриття 20 мільярдів, але ще 15 мільярдів залишаються непокритими.

Цивільний бюджет охоплює витрати, пов'язані з соціальною та гуманітарною сферами, включаючи охорону здоров'я, освіту, соціальні програми та заходи з відновлення України.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Тут у нас є декілька сценаріїв, по яких ми працюємо. Зокрема це стосується заморожених активів Росії. Ми розуміємо, як рухатися у цьому напрямку. Наша ціль отримати всі 300 мільярдів, які ми розуміємо, що є замороженими. Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати 50 мільярдів доларів від наших партнерів у якості такого першого внеску, гранту з врахуванням майбутньої конфіскації повної суми й відшкодування цих коштів партнерами, які ми отримаємо як перший крок.

Україна сподівається, що країни "Великої сімки" запустять механізм додаткового кредитування для збільшення надходжень до українського бюджету до кінця 2024 року.

Ці кошти мають бути безумовними для України, безвідсотковими й не повинні збільшувати державний борг. Ми зможемо використовувати їх на будь-які потреби,

– додає прем'єр-міністр.

Він додав, що ці кошти планується спрямувати на компенсації постраждалим від війни, покриття дефіциту бюджету, закупівлю зброї та інші цілі.