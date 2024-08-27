На что направят средства

По словам премьер-министра Украины, эти средства планируется направить на компенсации пострадавшим от войны, финансирование дефицита бюджета и закупку оружия.

Читайте также Нет источников, чтобы покрыть расходы: Шмыгаль рассказал, какой дефицит бюджета в Украине

Общий дефицит бюджета Украины на 2025 год составляет 35 миллиардов долларов. Правительство уже определило источники для покрытия 20 миллиардов, но еще 15 миллиардов остаются непокрытыми.

Гражданский бюджет охватывает расходы, связанные с социальной и гуманитарной сферами, включая здравоохранение, образование, социальные программы и мероприятия по восстановлению Украины.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Здесь у нас есть несколько сценариев, по которым мы работаем. В частности это касается замороженных активов России. Мы понимаем, как двигаться в этом направлении. Наша цель получить все 300 миллиардов, которые мы понимаем, что являются замороженными. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить 50 миллиардов долларов от наших партнеров в качестве такого первого взноса, гранта с учетом будущей конфискации полной суммы и возмещения этих средств партнерами, которые мы получим как первый шаг.

Украина надеется, что страны "Большой семерки" запустят механизм дополнительного кредитования для увеличения поступлений в украинский бюджет до конца 2024 года.

Эти средства должны быть безусловными для Украины, беспроцентными и не должны увеличивать государственный долг. Мы сможем использовать их на любые нужды,

– добавляет премьер-министр.

Он добавил, что эти средства планируется направить на компенсации пострадавшим от войны, покрытие дефицита бюджета, закупку оружия и другие цели.