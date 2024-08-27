Как покрыть дефицит бюджета

Сейчас нет источников, которые могли бы покрыть еще 15 миллиардов долларов дефицита. По словам премьер-министра, в этом году дефицит бюджета составляет 38 миллиардов долларов.

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Часть дефицита в следующем году удастся покрыть за счет международной программы Ukraine Facility и поддержки Международного валютного фонда.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас остаются эти 15 миллиардов, пока не покрыты договорами с партнерами. Поэтому мы понимаем, что придется искать или во внутренних источниках, или в конфискованных из российских активов 50 миллиардов долларов, или доработать наши шаги с партнерами, чтобы нас поддержали в этой сумме.

Между тем спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что парламент и правительство обсуждают возможные дополнительные поступления в бюджет, и подчеркнул, что "будут приняты тяжелые решения".