Як покрити дефіцит бюджету

Нині немає джерел, які могли б покрити ще 15 мільярдів доларів дефіциту. За словами прем'єр-міністра, цього року дефіцит бюджету становить 38 мільярдів доларів.

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Частину дефіциту наступного року вдасться покрити коштом міжнародної програми Ukraine Facility та підтримки Міжнародного валютного фонду.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас залишаються оці 15 мільярдів, поки що не покриті договорами з партнерами. Тому ми розуміємо, що доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або у конфіскованих з російських активів 50 мільярдів доларів, або доопрацювати наші кроки з партнерами, аби нас підтримали в цій сумі.

Тим часом спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що парламент і уряд обговорюють можливі додаткові надходження до бюджету, і підкреслив, що "будуть ухвалені важкі рішення".