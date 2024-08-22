Хто отримує пенсію менше ніж 3 000 гривень
З 1 березня 2024 року було встановлено нові мінімальні виплати для пенсіонерів певних вікових категорій.
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Так, мінімальну пенсію отримують:
- 65-річні пенсіонери без достатнього стажу – 2 725 гривень.
- Пенсіонери до 70 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків – 2 980 гривень.
Мінімальні пенсії для інших вікових категорій
- Пенсіонери віком від 70 до 80 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків отримують 3 240 гривень.
- Пенсіонери, які досягли 80 років і мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, отримують 3 370 гривень.
Важливо! Пенсіонери з повним страховим стажем отримують не менше 40% від мінімальної зарплати, а мінімальна пенсія встановлена на рівні 3 370 гривень.