Европейский Союз позволит Парижу использовать замороженные российские активы для обеспечения Украины военной помощью.

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Украина получит вооружение за счет России

Так, ЕС выделит Франции 300 миллионов евро из замороженных активов России. На эти средства Париж закупит у французских производителей оружие для Украины в течение 2024 года. Речь идет о боеприпасах, артиллерии, ПВО.

Обратите внимание! Еще в июле 2024 года ЕС осуществил первый перевод средств из поступлений от российских замороженных активов через Европейский фонд мира и программу "Ukraine Facilit" как на поддержку военного потенциала Украины, так и восстановления страны.

Кроме того известно, что Литва готова выделить 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница".

К слову, Украина надеется получить 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов без условий до конца 2024 года. Средства будут направлены на компенсации пострадавшим от войны, финансирование дефицита бюджета и закупку оружия.

Напомним, что, по разным оценкам, около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России было заморожено в форме ценных бумаг и наличности в юрисдикциях партнеров G7.