Генеральный штаб ВСУ смог сформировать резервный отряд, в частности, за счет привлечения сил Национальной гвардии. По словам аналитиков Forbes, приток войск Национальной гвардии привел к частичному освобождению Нью-Йорка в эти выходные.

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Украинские войска освобождают территории на востоке страны

В то же время на некоторых участках россияне все еще продвигаются. В эти выходные они захватили часть Гродовки, что в 13 километрах к востоку от Покровска.

Но разрозненные украинские контратаки затрудняют российское планирование – и предлагают украинцам проблеск надежды на востоке на девятом месяце долгого, тяжелого для них года,

– говорится в материале.

Аналитики также отмечают, что в прошлом году Национальная гвардия расширила и усилила несколько своих бригад, объединив их в так называемую "наступательную гвардию", в которую вошли 12-я бригада "Азов", а также бригада "Кара-Даг".

Наплыв войск национальной гвардии привел к частичному освобождению Нью-Йорка в эти выходные. Подкрепленная "азовцами" 53-я механизированная бригада армии смогла пойти в атаку на танках Т-72 и Т-64 и боевых машинах БМП,

– рассказали авторы.

К слову, в субботу, 7 сентября, стало известно, что украинские военные установили сине-желтый флаг на элеваторе в центре поселка Нью-Йорк Донецкой области. Таким образом ВСУ опровергли очередную ложь оккупантов о захвате населенного пункта.