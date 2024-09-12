Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін під час ефіру у фейсбуці, інформує 24 Канал. За його словами, через атаку у місті зникло світло.
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"В місті Конотоп ситуація контрольована. Відбулось кілька прильотів, ворог уразив інфраструктуру. В місті немає світла", – зазначив Семеніхін.
Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях. За попередніми даними, унаслідок атаки є постраждалі та поранені.
Міський голова пообіцяв повідомити усі деталі згодом.
Ворог завдав удару по центру міста
Невдовзі Артем Семеніхін опублікував ще одне відео, уже з місця атаки. Він уточнив, що росіяни атакували центральну частину міста.
"Ворог завдав удару по центру міста, по житловій забудові", – зазначив він.
За його словами, на місці атаки сильна пожежа.
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