Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин во время эфира в фейсбуке, информирует 24 Канал. По его словам, из-за атаки в городе исчез свет.
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"В городе Конотоп ситуация контролируемая. Состоялось несколько прилетов, враг поразил инфраструктуру. В городе нет света", – отметил Семенихин.
Он призвал жителей города находиться в укрытиях. По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие и раненые.
Городской голова пообещал сообщить все детали позже.
Враг нанес удар по центру города
Вскоре Артем Семенихин опубликовал еще одно видео, уже с места атаки. Он уточнил, что россияне атаковали центральную часть города.
"Враг нанес удар по центру города, по жилой застройке", – отметил он.
По его словам, на месте атаки сильный пожар.
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