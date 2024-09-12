Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин во время эфира в фейсбуке, информирует 24 Канал. По его словам, из-за атаки в городе исчез свет.

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"В городе Конотоп ситуация контролируемая. Состоялось несколько прилетов, враг поразил инфраструктуру. В городе нет света", – отметил Семенихин.

Он призвал жителей города находиться в укрытиях. По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие и раненые.

Городской голова пообещал сообщить все детали позже.

Враг нанес удар по центру города

Вскоре Артем Семенихин опубликовал еще одно видео, уже с места атаки. Он уточнил, что россияне атаковали центральную часть города.

"Враг нанес удар по центру города, по жилой застройке", – отметил он.

По его словам, на месте атаки сильный пожар.

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