Об этом сообщили корреспонденты Суспільного.
Смотрите также "Шахеды" достигли Киевщины и других областей: где раздается тревога
Предварительно Воздушные силы предупредили, что на Полтавщину направлялась группа "Шахедов".
В Полтавской громаде работают силы ПВО по вражеским "Шахедам".
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного.
Смотрите также "Шахеды" достигли Киевщины и других областей: где раздается тревога
Предварительно Воздушные силы предупредили, что на Полтавщину направлялась группа "Шахедов".