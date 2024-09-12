Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
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"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в сообщении.
В КГВА призвали жителей столицы находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину.
Атака дронов
В ночь на 12 сентября в Киеве и почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за запуска россиянами ударных беспилотников.
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Известно о попадании в Конотопе Сумской области. Враг попал по жилому зданию. Уже известно о двух пострадавших, один из них – в критическом состоянии. Также ПВО работала в Полтавской области.