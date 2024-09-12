Наиболее критическая ситуация со светом, как информирует городской голова Конотопа Артем Семенихин. Воду также будут подавать только почасово.

Этой же ночью Хмельницкая область слышит взрывы: Староконстантинов под атакой "Шахедов"

Воздушная атака на Конотоп 12 сентября: что известно о последствиях

Конотоп в Сумской области российская армия атаковала массированно дронами-камикадзе типа "Шахед", это произошло вскоре после полуночи, в начале суток 12 сентября. Впоследствии власти сообщили о нескольких прилетах, которые имели значительные последствия.

Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая, сообщил городской голова Артем Семенихин. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Энергетики делают все, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей – никто не возьмется спрогнозировать. В то же время воду будут подавать почасово.

Уничтожен участок трамвайных путей в центре города. Повреждено значительное количество учебных заведений, лечебных корпусов. Это в основном выбитые окна и двери.

Обращения от пострадавших продолжают поступать. Госпитализированы двое мужчин, один в коме. "К слову сказать, тот, что в коме, как раз ехал спасать людей", – отметил мэр.

Обратим внимание, что этой ночью враг применил немало ударных дронов. Взрывы и работу ПВО слышали в Полтавской и Киевской областях, кроме Сумской. А также в Хмельницкой области, где целью был Староконстантинов.